Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году и займет 52% рынка
Новак заметил, что российские производители СПГ обладают высоким потенциалом на мировом рынке из-за наибольшей в мире ресурсной базы (20% от мировых запасов), географической близости как к Европе, так и к Азии, а также из-за перспектив, связанных с Северным морским путем.В источнике
С чего всё началось
Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году и займет 52% рынка
Доля реализации сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке к 2035 году составит 52%.
ТАСС09:33
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