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ТАСС
ТАСС

Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году и займет 52% рынка

Новак заметил, что российские производители СПГ обладают высоким потенциалом на мировом рынке из-за наибольшей в мире ресурсной базы (20% от мировых запасов), географической близости как к Европе, так и к Азии, а также из-за перспектив, связанных с Северным морским путем.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году и займет 52% рынка

Доля реализации сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке к 2035 году составит 52%.
ТАСС09:33
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Коммерсантъ

Новак: СПГ обгонит трубопроводный газ в мировой торговле к 2035 году

Коммерсантъ10:48
ТАСС

«Новатэк» намерен поставлять 80% газа с «Арктик СПГ-2» на рынки Азии

ТАСС09:57
Российская газета

Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год

Российская газета10:24
РИА Новости

Новак рассказал о перспективах России на рынке СПГ

РИА Новости10:03
RT на русском

Новак оценил перспективы России на рынке СПГ

RT на русском10:02
Газета.Ru

Новак рассказал, что производство СПГ может вырасти до 25% от мирового рынка

Газета.Ru09:59
Lenta.ru

Трубопроводному газу предрекли вытеснение с рынка

Lenta.ru10:34
Интересное

Минздрав предупредил о риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением

Исследование говорит о том, что страдающие ожирением люди больше подтверждены тяжелому течению COVID-19, написал в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Коммерсантъ07:58

В Петербурге возбудили дело после нападения вооруженного школьника на мать

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в Невском районе Санкт-Петербурга, где вооруженный школьник нанес ранения своей матери, а также предъявили подростку обвинение, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
ТАСС09:33

Кабинет министров РФ одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты работает над проектом о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет включительно в связи с тем, что после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Вести.Ru20:59

В Волгограде ребенок погиб под упавшей на него бетонной плитой

Двенадцатилетний мальчик погиб под обвалившейся бетонной стеной в балке возле реки Волга в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.
Интерфакс10:24

Гибель мотоциклиста, упавшего с разведенного моста в Петербурге, попала на видео

Один из работников, участвовавший в разведении моста пытался предупредить байкера об опасности и, судя по кадрам, в последний момент мотоциклист попытался затормозить, однако это не спасло его от падения в воду.
Вести.Ru04:08

Украина «десоветизирует» пенсии: почему у нее получится

Один из руководителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в телеэфире заявил, что вместо решения проблемы выплаты пенсий через 15 лет премьер решил отбирать три процента от зарплаты и вкладывать их в "нужные" предприятия уже со следующего года.
РИА Новости01:00

В Забайкалье организовано 20 лабораторий на выявление коронавируса

Во время прямого эфира «ГТРК Чита» 11 октября главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа заявила, что в регионе развёрнуто 20 лабораторий для выявления коронавируса у граждан, что позволило увеличить объём исследований.
ZAB.RU09:48