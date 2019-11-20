Экономика
Российская газетаНовак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году
Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Общество
В Ярославле очередь к наркологу продолжает расти
В Ярославле очередь к врачу психиатру-наркологу в областной наркологический диспансер для прохождения водительской комиссии растянулась вдоль проспекта Октября.
Армия и оружие
МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии
«Атака была осуществлена в ответ на запуск ракет иранскими силами с территории Сирии в Израиль, намеревающихся нанести удар по израильской территории», — пояснили военные.
Авто
Audi показала новый e-tron Sportback
Компания Audi представила накануне открытия международного автосалона в Лос-Анджелесе новый электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.
Политика
Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России
Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
Общество
В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Авто
Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Стоит сказать, что представленный автомобиль DBX — это первый кроссовер в истории бренда Aston Martin.
Здоровье
Власти Самарской области убедили частные клиники отказаться от абортов
Минздрав Самарской области провел переговоры с частными клиниками на тему процедуры прерывания беременности.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Теннис
Надаль победил Хачанова в матче Кубка Дэвиса
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой решил свести татуировки с лица
Денис Шальных обратился в клинику, чтобы избавиться от татуировок, которые он когда-то набил на лице.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Экономика
«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах
Представитель «Газпрома» не стал комментировать по существу риски, связанные с действиями «Нафтогаза».
Политика
США выстрелили себе в ногу, запретив работу на шельфе России — Путин
В ногу себе выстрелили и все, — заключил президент.
Политика
Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
Экономика
Московские инвесторы могут получить новую льготу
Налоговый вычет в размере 12,5% получат организации, обладающие статусом московского инвестора первой категории, в размере 8% — организации со статусом московского инвестора второй категории, говорится в документе.
Авто
Названы российские цены новой Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах
По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Шоу-бизнес
Лолита о разводе с супругом: «Муж изменял не только мне»
Певица отметила, что их брак нельзя назвать полноценным, ведь все эти годы её муж вёл двойную жизнь.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.