Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНовак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

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Life.ru06:48

Новак допустил начало поставок по «Северному потоку - 2» в 2019 году

ТК Звезда06:35

Новак назвал сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
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