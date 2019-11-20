Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.

Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Общество Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.

Общество СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».

Происшествия «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.

Экономика Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Кремле прокомментировали запрос о выдаче основателя «Рольфа» Петрова В Кремле заявили, что Генпрокуратура не обязана согласовывать с президентом России Владимиром Путиным запрос о выдаче основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в выводе денег за рубеж.