Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНовак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Новак
Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс 06:37

Подробнее о событии

Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» в 2019 году

РИА Новости06:29

В РФ спрогнозировали начало поставок по «Северному потоку 2» в ближайшие месяцы

Интерфакс06:37

Новак назвал сроки запуска «Северного потока – 2»

Известия06:40

Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Российская газета06:46

Новак допустил начало поставок газа по «Северному потоку — 2» уже в этом году

Life.ru06:48

Новак допустил начало поставок по «Северному потоку - 2» в 2019 году

ТК Звезда06:35

Новак назвал сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Интерфакс 06:04
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Футбол

Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Тоттенхэма»

После увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018-го Моуринью работал экспертом на телевидении.
Говорит Москва 02:33
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 03:46
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 01:14
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM вчера в 04:32
Общество

СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Коммерсантъ 06:20
Происшествия

Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
РИА Новости вчера в 20:01
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк

Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Экономика

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Известия 06:34
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

В Кремле прокомментировали запрос о выдаче основателя «Рольфа» Петрова

В Кремле заявили, что Генпрокуратура не обязана согласовывать с президентом России Владимиром Путиным запрос о выдаче основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в выводе денег за рубеж.
Известия 05:16
Общество

Новосибирские водители считают унизительным стоять в очередях к наркологу

REGNUM 06:34
Происшествия

Четыре россиянки сутки пытали знакомую горячим чаем и кухонным ножом

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай, обвиняемых в похищении и пытках своей знакомой по предварительному сговору.
Lenta.ru 06:29
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
Политика

Главком ВМС Украины пожаловался на отсутствие унитазов в возвращенных Россией кораблях

Возвращенные Россией катера ВМС Украины, задержанные в ходе провокации Киева в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии.
ИА Новороссия 06:25
Происшествия

На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
URA.Ru 06:05
Общество

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
RT на русском вчера в 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное