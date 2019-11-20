Энергетика
Российская газетаНовак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году
Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс 06:37
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