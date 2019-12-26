Политика
Газета.RuНовак: «Северный поток – 2» будет достроен
Вопрос о продолжении работы Allseas над строительством газопровода будет решен лишь после получения разъяснений. При этом Новак заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен "при любых обстоятельствах". На данный момент осталось проложить 160 км трубы, напомнил глава Минэнерго.
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Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы.
— Александр Новак, российский политикRT на русском 16:45
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