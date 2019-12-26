Политика
Газета.RuНовак: «Северный поток – 2» будет достроен
Вопрос о продолжении работы Allseas над строительством газопровода будет решен лишь после получения разъяснений. При этом Новак заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен "при любых обстоятельствах". На данный момент осталось проложить 160 км трубы, напомнил глава Минэнерго.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Газопровод «Северный поток-2» будет достроен независимо от американских санкций
Эхо Москвывчера в 17:08
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Транспорт
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Общество
Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России
Культура
Скульпторы из Нижнего Тагила победили на фестивале ледовых скульптур
Команда скульпторов из Нижнего Тагила победила на фестивале ледовых скульптур, прошедшем в Екатеринбурге.
Происшествия
В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая
Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
Политика
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Авто
Mitsubishi выпустит новый Delica и Eclipse Cross с пневмодвеской
Третья новинка - концепт-кар Eclipse Cross Weekend Explorer с пневмокомплектом.
Энергетика
Силуанов рассказал, на сколько хватит резервов России
Резервов России при падении цен на нефть до $25−30 за баррель хватит на три года, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Общество
Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой
Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Происшествия
14-летняя школьница пропала в Липецке
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Энергетика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Общество
Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе
Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
Общество
Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым
Журнал Forbes не приносил извинений бизнесмену Михаилу Гуцериеву, об этом РИА Новости сообщил директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.
Происшествия
Дипломаты подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии
Посольство России в Венгрии подтвердило гибель российской пианистки Элины Валиевой от отравления газом в гостинице Будапешта.
Политика
Европа выступает за улучшение отношений с Россией
Выступают за сближение с Россией люди, разделяющие взгляды партии Брексита в Великобритании, партии Сильвио Берлускони в Италии, а также сторонников правоголлиста Николя Дюпон-Эньяну во Франции.
Культура
Пугачева сорвала выступление Бузовой на «Голубом огоньке»
Звезда российской эстрады Алла Пугачева сорвала выступление певицы Ольги Бузовой в новогодней программе «Голубой огонек», попросив продюсера Игоря Крутого не пускать исполнительницу в эфир, сообщает издание «Актуальные Новости».
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
Экономика
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Происшествия
В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком
Происшествия
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий
В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.
Общество
Интервью Вячеслава Володина о застройке территории старого аэропорта Саратова
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.