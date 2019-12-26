Политика

Газета.RuГазета.RuНовак: «Северный поток – 2» будет достроен

Вопрос о продолжении работы Allseas над строительством газопровода будет решен лишь после получения разъяснений. При этом Новак заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен "при любых обстоятельствах". На данный момент осталось проложить 160 км трубы, напомнил глава Минэнерго.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБКвчера в 16:00

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Новак пообещал достроить «Северный поток — 2» вне зависимости от санкций

Известиявчера в 17:35

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен независимо от американских санкций

Эхо Москвывчера в 17:08

Новак: «Северный поток — 2» достроят независимо от санкций

RT на русскомвчера в 16:45

Новак не исключил возвращения Allseas к работе над «Северным потоком-2»

Коммерсантъвчера в 16:59

Новак заявил, что «Северный поток - 2» будет построен вне зависимости от санкций

ТАССвчера в 17:05

Санкции не помешают достроить «Северный поток — 2», заявил Новак

РИА Новостивчера в 16:08

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

РБКвчера в 16:00
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Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

РИА Новости 00:52
Общество

Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России

Bimru.ru вчера в 22:02
Культура

Скульпторы из Нижнего Тагила победили на фестивале ледовых скульптур

Команда скульпторов из Нижнего Тагила победила на фестивале ледовых скульптур, прошедшем в Екатеринбурге.
Качканарское время вчера в 16:18
Происшествия

В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая

Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
REGNUM 00:04
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
Авто

Mitsubishi выпустит новый Delica и Eclipse Cross с пневмодвеской

Третья новинка - концепт-кар Eclipse Cross Weekend Explorer с пневмокомплектом.
Новые автомобили вчера в 05:11
Энергетика

Силуанов рассказал, на сколько хватит резервов России

Резервов России при падении цен на нефть до $25−30 за баррель хватит на три года, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
REGNUM 24 декабря в 16:13
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru вчера в 17:10
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Происшествия

Два человека погибли в Якутии после падения «КамАЗов» под лед

Известия 00:56
Происшествия

14-летняя школьница пропала в Липецке

Kursk.com 24 декабря в 23:35
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском вчера в 09:56
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
Общество

Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым

Журнал Forbes не приносил извинений бизнесмену Михаилу Гуцериеву, об этом РИА Новости сообщил директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.
РИА Новости 00:36
Происшествия

Дипломаты подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Посольство России в Венгрии подтвердило гибель российской пианистки Элины Валиевой от отравления газом в гостинице Будапешта.
Известия вчера в 05:18
Политика

Европа выступает за улучшение отношений с Россией

Выступают за сближение с Россией люди, разделяющие взгляды партии Брексита в Великобритании, партии Сильвио Берлускони в Италии, а также сторонников правоголлиста Николя Дюпон-Эньяну во Франции.
Комсомольская правда вчера в 05:25
Культура

Пугачева сорвала выступление Бузовой на «Голубом огоньке»

Звезда российской эстрады Алла Пугачева сорвала выступление певицы Ольги Бузовой в новогодней программе «Голубой огонек», попросив продюсера Игоря Крутого не пускать исполнительницу в эфир, сообщает издание «Актуальные Новости».
Слово и Дело 01:09
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Экономика

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru вчера в 05:34
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

В Мурманской области во время военно-морских учений погиб 24-летний контрактник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.
РБК вчера в 10:15
Общество

Интервью Вячеслава Володина о застройке территории старого аэропорта Саратова

ГТРК Саратов вчера в 12:15
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
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