Политика
RT на русскомНовак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить214
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски
Руководство Минфина США решило рассекретить материалы, которые стали основанием для санкций против миллиардера Олега Дерипаски.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Победительницей короткой программы в одиночном фигурном катании у женщин на чемпионате России в Красноярске стала Алёна Косторная.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Шоу-бизнес
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14
При крушении самолета в Алма-Ате погибли 14 человек, 35 пострадали, сообщили в мэрии города.
Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Хоккей
«Спартак» подписал контракт с Малыхиным
Нападающий Федор Малыхин стал игроком «Спартака». О заключении контракта сообщает пресс-служба КХЛ.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Происшествия
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник
По данным одних источников "Вечерних ведомостей", раненый охранник скончался в городской больнице Камышлова, по данным других, находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Хоккей
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера. На этот раз российская команда проиграла финскому клубу ТПС — 3:4.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе
Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Экономика
Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
Политика
Посольство США предложило решение проблемы границы в Донбассе
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.