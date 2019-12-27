Политика

RT на русскомRT на русскомНовак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Новак заявил о запуске «Северного потока-2» до конца 2020 года

РБК11:58

Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

РИА Новости10:54

Новак назвал один из вариантов достройки «Северного потока – 2»

Известия10:44

Запуск «Северного потока-2» перенесли на год

Lenta.ru10:49

Новак: «Северный поток – 2» может достроить судно «Академик Черский»

Газета.Ru11:41

Новак заявил, что «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года

ТАСС10:35

Новак рассказал, какое судно может достроить «Северный поток — 2»

RT на русском10:53
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
РБК 07:33
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Политика

Минфин США рассекретит основания для санкций против Дерипаски

Руководство Минфина США решило рассекретить материалы, которые стали основанием для санкций против миллиардера Олега Дерипаски.
Дождь 04:01
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию

Победительницей короткой программы в одиночном фигурном катании у женщин на чемпионате России в Красноярске стала Алёна Косторная.
RT на русском 09:57
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Шоу-бизнес

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском вчера в 00:56
Транспорт

В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1

RT на русском 09:21
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы в Казахстане выросло до 14

При крушении самолета в Алма-Ате погибли 14 человек, 35 пострадали, сообщили в мэрии города.
Мойка78 00:18
Политика

В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Известия 08:31
Хоккей

«Спартак» подписал контракт с Малыхиным

Нападающий Федор Малыхин стал игроком «Спартака». О заключении контракта сообщает пресс-служба КХЛ.
Metaratings 10:25
Авто

Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
SpeedMe 01:05
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник

По данным одних источников "Вечерних ведомостей", раненый охранник скончался в городской больнице Камышлова, по данным других, находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии.
Вечерние Ведомости 11:45
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
BFM.ru 11:52
Происшествия

Пассажир разбившегося в Казахстане самолета проспал рейс и спасся

Lenta.ru 06:41
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Хоккей

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера. На этот раз российская команда проиграла финскому клубу ТПС — 3:4.
Спорт-Экспресс 11:16
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе

Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РИА Новости 11:06
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Экономика

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
РБК 10:29
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Общество

Стилист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ в связи со штрафом за пикет

Интерфакс 10:58
Политика

Посольство США предложило решение проблемы границы в Донбассе

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Rambler News Service 07:24
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