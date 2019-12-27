Политика

RT на русскомRT на русскомНовак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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«Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

RT на русском15:03

Новак рассказал, каким судном можно будет достроить «Северный поток 2»

Интерфакс12:28

Запуск «Северного потока-2» перенесли на год

Lenta.ru10:49

Новак заявил о запуске «Северного потока-2» до конца 2020 года

РБК11:58

Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

РИА Новости10:54

Новак: «Северный поток-2» будет запущен до конца 2020 года

Коммерсантъ12:20

Новак заявил, что «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года

ТАСС10:35
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В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
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США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

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Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
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Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
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Путин припомнил Польше ее поддержку Третьего Рейха Напомним, 24 декабря президент России Владимир Путин назвал Юзефа Липского, который был послом Польши в 1938 году, «антисемитской свиньей» и «сволочью».
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Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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