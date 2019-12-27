Политика

RT на русскомRT на русскомНовак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Новак заявил, что «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года

Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года. Газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
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