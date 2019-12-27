Политика
RT на русскомНовак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года. Газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС10:35
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В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
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В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
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Политика
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Происшествия
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По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
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