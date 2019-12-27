Политика

SM NewsSM NewsНовак пообещал запустить «Северный поток-2» до конца 2020 года

Глава Минэнерго заявил, что потребуется время для дополнительной подготовки Министр энергетики Александр Новак пообещал, что уже в следующем году будет запущен трубопровод "Северный поток — 2".
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Запуск «Северного потока-2» перенесли на год

Lenta.ru10:49

Газопровод «Северный поток-2» могут достроить с помощью российского судна «Академик Черский»

Эхо Москвы13:30

Новак: «Северный поток-2» будет запущен до конца 2020 года

Коммерсантъ12:20

Новак заявил о запуске «Северного потока-2» до конца 2020 года

РБК11:58

Новак озвучил, когда запустят «Северный поток-2» и как его можно достроить

URA.Ru13:28

Новак заявил, что «Северный поток - 2» запустят до конца 2020 года

ТАСС10:35

Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

РИА Новости10:54
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Экономика

Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 12:48
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
Общество

DNS планирует построить город на Дальнем Востоке

Компания DNS (владеет сетью магазинов по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники) планирует построить город на Дальнем Востоке, сообщил ее генеральный директор Дмитрий Алексеев в Facebook.
Коммерсантъ 09:01
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Общество

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru вчера в 11:25
Происшествия

В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС 12:31
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Мой Брянск 23 декабря в 22:26
Армия и оружие

Алжир закупит российские истребители Су-57

News.ru 11:26
Экономика

Украина потеряет $31,2 млн из-за новых российских санкций

В материале указывается, что "Украина потеряет 1,3% от нынешнего экспорта в РФ и недополучит на рынке $31,2 млн после введения Москвой санкций по ряду украинских промышленных товаров".
Инфорос 07:40
Футбол

«Милан» объявил о возвращении Златана

Российская газета 13:35
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в мире

Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.
Российская газета 24 декабря в 15:52
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Авто

Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta

Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
SpeedMe 01:05
Армия и оружие

Россия, Китай и Иран сегодня начнут совместные военно-морские учения

Эхо Москвы вчера в 21:08
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

РИА Новости вчера в 11:45
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Фигурное катание

Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Чемпионат 11:07
Происшествия

Опубликовано видео с места страшной аварии под Пензой на трассе «Урал»

Под Пензой на федеральной трассе «Урал» сегодня утром произошла страшная авария, участниками которой стали «ГАЗель» и легковой автомобиль, предположительно марки «Kia».
Пенза-взгляд 02:13
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Армия и оружие

Стартовали госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В стартовали в РФ.
Вечерняя Москва вчера в 10:19
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Происшествия

Спасение младенца после авиакатастрофы в Казахстане попало на видео

Lenta.ru 13:40
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
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