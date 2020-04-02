Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyНовак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится

«Сокращение потребления нефти в мире продолжится и мы можем получить выход на сокращение до 20 млн баррелей в сутки в ближайшие недели», — спрогнозировал министр, добавив, что в рамках ОПЕК+ добиться сокращения в 20 млн баррелей в сутки невозможно, так как это половина всей добычи стран картеля.
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Новак назвал бессмысленным продление сделки ОПЕК+ из-за коронавируса

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Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
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В Тюменской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Для всех жителей Тюменской области вводится режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Александр Моор 2 апреля в своём видеообращении.
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Путин отправит в Сербию помощь для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим сербским коллегой Александром Вучичем меры по борьбе с коронавирусом в обеих странах.
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Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
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В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

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Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
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В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

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На границах Челябинской области начались массовые проверки водителей

Личным составом полков ДПС ГИБДД города проводятся массовые проверки водителей, устанавливаются причины нарушения режима самоизоляции.
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Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта.
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