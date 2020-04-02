Энергетика
Евразия DailyНовак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
«Сокращение потребления нефти в мире продолжится и мы можем получить выход на сокращение до 20 млн баррелей в сутки в ближайшие недели», — спрогнозировал министр, добавив, что в рамках ОПЕК+ добиться сокращения в 20 млн баррелей в сутки невозможно, так как это половина всей добычи стран картеля.
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