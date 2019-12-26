Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruНовак анонсировал дату подписания транзитного договора с Украиной

По мнению Александра Новака, отношения обеих сторон изменились после того, как был достигнут взаимовыгодный компромисс.
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с чего всё началось

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