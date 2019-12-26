Политика
ИзвестияНовак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным
Эхо Москвывчера в 18:04
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Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Политика
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом
Президент России Владимир Путин - джентльмен, знающий традиции "старой школы", заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района
В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Авто
Subaru показала тизер нового Levorg STI Sport
Японская компания Subaru готовится к мировой премьере нового универсала Levorg STI Sport, который получит более агрессивную внешность и спортивные характеристики.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Общество
В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод
По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Политика
МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»
В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
Общество
Путин внес проект о валютной выручке
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий декриминализацию наказания за нарушение сроков репатриации валютной выручки.
Шоу-бизнес
Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств
Бывший защитник «Лилля» и «Локомотива» Марко Баша является лучшим по проценту выигранных единоборств среди игроков топ-5 лиг Европы за последние 10 лет (74,8 процента — 764/1022), сообщает OptaJean.
Общество
Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Авто
Кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России
Концерн JAC объявил о начале процедуры сертификации флагманского кроссовера JAC S7 в РФ.
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10
Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Политика
В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Происшествия
В Москве избили подполковника Росгвардии
В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
Шоу-бизнес
70-летие Михаила Боярского отметили «Юбилейным» сборником
Сборник песен в исполнении Михаила Боярского "Юбилейный" увидел свет 26 декабря 2019 года.
Экономика
Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».