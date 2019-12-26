Политика

ИзвестияИзвестияНовак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной

Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБКвчера в 16:00

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Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась

РИА Новости00:00

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Life.ruвчера в 18:59

Новак заявил, что договоренности РФ и Украины по транзиту газа могут завершить на выходных

ТАССвчера в 16:20

Россия и Украина договорились о минимальных объемах транзита газа

Московский Комсомолецвчера в 17:44

Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной

Известиявчера в 17:10

Переговоры РФ и Украины по транзиту газа могут завершиться до 30 декабря

News.ruвчера в 16:41

Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным

Эхо Москвывчера в 18:04
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada

С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Движок вчера в 04:08
Политика

Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом

Президент России Владимир Путин - джентльмен, знающий традиции "старой школы", заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
РИА Новости 03:27
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Происшествия

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Российская газета 03:25
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Авто

Subaru показала тизер нового Levorg STI Sport

Японская компания Subaru готовится к мировой премьере нового универсала Levorg STI Sport, который получит более агрессивную внешность и спортивные характеристики.
32CARS.ru 02:06
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Общество

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
РБК 01:02
Политика

МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
РБК 01:25
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Политика

Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
ГЛАС.RU вчера в 09:25
Общество

Путин внес проект о валютной выручке

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий декриминализацию наказания за нарушение сроков репатриации валютной выручки.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

АБН 24 декабря в 17:30
Футбол

Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств

Бывший защитник «Лилля» и «Локомотива» Марко Баша является лучшим по проценту выигранных единоборств среди игроков топ-5 лиг Европы за последние 10 лет (74,8 процента — 764/1022), сообщает OptaJean.
Спорт-Экспресс вчера в 14:26
Общество

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах

У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Российская газета 02:02
Авто

Кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России

Концерн JAC объявил о начале процедуры сертификации флагманского кроссовера JAC S7 в РФ.
Somanyhorses 24 декабря в 07:53
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10

Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Ferra вчера в 10:13
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru вчера в 19:52
Авто

Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Автоновости дня вчера в 00:43
Происшествия

В Москве избили подполковника Росгвардии

В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
РБК 03:10
Шоу-бизнес

70-летие Михаила Боярского отметили «Юбилейным» сборником

Сборник песен в исполнении Михаила Боярского "Юбилейный" увидел свет 26 декабря 2019 года.
ИА InterMedia 01:37
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
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