Политика

ИзвестияИзвестияНовак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной

Министр отметил, что изначально переговорные позиции Украины и РФ сильно разнились. Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25–35 млрд куб. м.
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с чего всё началось

Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года»

"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.
РБКвчера в 16:00

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Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной

Известиявчера в 17:10

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Life.ruвчера в 18:59

Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным

Эхо Москвывчера в 18:04

Россия и Украина договорились о минимальных объемах транзита газа

Московский Комсомолецвчера в 17:44

«Газпром» и «Нафтогаз» завершают подготовку документов по транзиту газа

REGNUMвчера в 18:59

Переговоры РФ и Украины по транзиту газа могут завершиться до 30 декабря

News.ruвчера в 16:41

Новак заявил, что договоренности РФ и Украины по транзиту газа могут завершить на выходных

ТАССвчера в 16:20
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Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 24 декабря в 20:00
Общество

Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Ведомости вчера в 16:05
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Политика

Лавров рассказал о надеждах на урегулирование в Донбассе

Надежды на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остаются, хотя на линии соприкосновения продолжается стрельба, а регион остаётся в блокаде.
REGNUM 02:24
Футбол

Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками красно-белых, большинство из которых требовали увольнения специалиста.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством

Народные новости вчера в 20:14
Авто

UzAuto Motors в декабре представит 4 модели Chevrolet «не для всех»

В декабре автолюбителей ожидают новинки от UzAuto Motors. Концерн представит 4 премиальных модели легендарного Chevrolet «не для всех».
OAnews 24 декабря в 05:58
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Экономика

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
РБК 01:02
Общество

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Ugpressa.ru вчера в 09:29
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM вчера в 09:07
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Экономика

Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco

Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
ПРАЙМ 00:43
Шоу-бизнес

Дочь Петросяна объявила бойкот отцу

Рамблер 00:46
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Футбол

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском 00:56
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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