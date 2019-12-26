Политика
ИзвестияНовак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Министр отметил, что изначально переговорные позиции Украины и РФ сильно разнились. Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25–35 млрд куб. м.
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с чего всё началось
"Мы обнулим все взаимные претензии с "Нафтогазом" — Россия и Украина договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года.РБКвчера в 16:00
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Российско-украинские договоренности по газу могут быть готовы к подписанию к этим выходным
Эхо Москвывчера в 18:04
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Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Политика
Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти
Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Общество
Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны
Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Политика
Лавров рассказал о надеждах на урегулирование в Донбассе
Надежды на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остаются, хотя на линии соприкосновения продолжается стрельба, а регион остаётся в блокаде.
Футбол
Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки
Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками красно-белых, большинство из которых требовали увольнения специалиста.
Общество
Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством
Авто
UzAuto Motors в декабре представит 4 модели Chevrolet «не для всех»
В декабре автолюбителей ожидают новинки от UzAuto Motors. Концерн представит 4 премиальных модели легендарного Chevrolet «не для всех».
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод
В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Общество
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Политика
Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Здоровье
В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Экономика
Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco
Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
Шоу-бизнес
Дочь Петросяна объявила бойкот отцу
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.