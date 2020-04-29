Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
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