Энергетика
RT на русскомНовак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка
Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
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REGNUM 04:40
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Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
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Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
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РБК 17:00
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Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
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Россия избежала итальянского сценария с коронавирусом
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