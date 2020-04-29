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Экономика Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения Одним из плюсов пандемии может стать рост интереса россиян к альтернативным (и легальным) способам заработка, в том числе к фондовому рынку.

Здоровье Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса «Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.

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Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,2K

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 201

Армия и оружие Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве. 19

Энергетика США ищут резервуары для хранения сотен миллионов баррелей нефти Правительство США ищет возможность изъять с рынка еще несколько сотен миллионов баррелей нефти на хранение, заявил министр финансов Стивен Мнучин 30 апреля на совещании в Белом доме.

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Общество В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет. 523

Здоровье Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19 Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. 5

Политика Помпео заявил об угрозе голода в КНДР В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. 5

Здоровье Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.

Общество Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19 Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. 23

Политика Песков оценил сроки проведения парада Победы Москва, 30 апреля 2020, 03:57 — REGNUM Вопрос об объявлении даты проведения парада по случаю 75-летия Победы зависит от ситуации с распространением коронавируса в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля в интервью телеканалу RTVI.

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 32

Кино Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн. 2

Здоровье 24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек. 38

Политика Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений. 137