Энергетика
RT на русскомНовак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка
Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
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Комментарии
Политика
Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса нового типа.
Газета.Ru 19:13
Происшествия
Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке
Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.
РИА Новости 20:18
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 06:54
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Футбол
«Карпин, когда пришел в „Спартак“, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева
Жозе Моуринью / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов — Но на вопрос насчет "лишних" спартаковских людей вы все-таки не ответили.
Матч ТВ 02:15
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
Энергетика
США ищут резервуары для хранения сотен миллионов баррелей нефти
Правительство США ищет возможность изъять с рынка еще несколько сотен миллионов баррелей нефти на хранение, заявил министр финансов Стивен Мнучин 30 апреля на совещании в Белом доме.
ИА Красная Весна 18:07
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Политика
США решили ускорить создание вакцины от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа занимается разработкой проекта по ускорению темпов создания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:13
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Общество
Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру 13:21
Здоровье
Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
ТАСС 18:21
Экономика
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей.
Российская газета 12:03
Происшествия
Число погибших на пожаре в Южной Корее возросло до 38 человек
Российская газета 08:40
Футбол
Показ матчей РПЛ хотят вернуть на федеральные телеканалы
Президент футбольного клуба Урала Григорий Иванов подтвердил журналистам РБК, что команда собирается обратиться к руководству РПЛ с предложением показывать матчи первенства на нескольких федеральных каналах.
ИжевскИнфо.РУ 14:02
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Общество
В Омской области разрешили открыться парикмахерским и химчисткам
Власти Омской области разрешили открыться с 1 мая парикмахерским и химчисткам. Об этом 29 апреля заявил глава региона Александр Бурков.
Известия 14:41
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18