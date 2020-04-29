Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
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Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

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Глава Минэнерго РФ назвал предполагаемые сроки стабилизации цен на нефть

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Lenta.ru вчера в 23:54
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
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Экономика

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Экономика

Башкирская «дочка» КамАЗа закрыла контракт на 7,8 млрд для Москвы

Правда ПФО вчера в 07:53
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Общество

В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая

Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 10:03
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Технологии

В России появится платформа для сверхнадежного интернета

В России активно разрабатывают квантовый интернет.
Известия вчера в 13:00
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Музыка

Самым просматриваемым российским видео на YouTube стал клип Skibidi

Лидер рейв-группы Little Big Илья Прусикин сообщил о том, что видеоклип коллектива на песню Skibidi стал самым популярным на русском YouTube.
Live24 28 апреля в 10:22
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Происшествия

Капитан военной части под Хабаровском получил срок за взятку

Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет лишения свободы за взятку в полмиллиона рублей.
Российская газета вчера в 21:39
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
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Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области

Ареал по заболеванию в Приамурье расширил Бурейский район. 29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019.
Телепорт вчера в 02:32
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Шоу-бизнес

Галкин показал, чем его кормит Пугачева

Кстати, Лизу и Гарри знаменитая мама тоже приобщает к процессу.
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
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Тарантас Ньюс вчера в 10:51
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
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Игры

Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2

Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:46
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 28 апреля в 22:30
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Общество

В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан

В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
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Общество

Советника вице-губернатора Свердловской области задержали за взятки

Советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова задержали по делу о взятке.
News.ru 00:47
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
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Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 28 апреля в 07:37
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Общество

Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
РБК 01:00
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
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