Новак пояснил, что речь идёт об инвестициях как нефтегазовый комплекс, так и в электроэнергетику. Он напомнил, что в 2018 году инвестиции в ТЭК в России составили порядка 5 трлн рублей (из них 4,2 трлн пришлись на нефтегазовый комплекс, 800 млрд — на электроэнергетику).

Новак дал прогноз по росту инвестиций в ТЭК России на 40%

Политика Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.

Армия и оружие На Западе усомнились в существовании российских С-500 Эксперты издания Avia.pro указали на то, что в ближайшее время комплексы могут поступить на вооружение армии.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.

Происшествия Два подростка на Урале готовили массовое убийство Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.

Здоровье В Приамурье из-за африканской чумы свиней следят и за дикими кабанами В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением в Амурской области вируса африканской чумы свиней, на территории Приамурья ведется усиленный мониторинг по выявлению возможных случаев АЧС среди диких свиней, сообщает областное управление по охране животного мира.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Происшествия Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Политика Лавров отказался считать Китай старшим братом России Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.

Политика Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Экономика Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.

Происшествия Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.

Политика На Украине начал работу Высший антикоррупционный суд — Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ), сообщил 5 сентября телеканал 112.ua.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Политика МИД Украины возмутился высказыванием венгерского чиновника Министерство иностранных дел Украины вызвало временную поверенную в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи и выразило ей протест в связи с высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, сообщили 4 сентября в пресс-службе МИД Украины.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Технологии В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Армия и оружие Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Экономика МСП Банк поддержит проекты на Дальнем Востоке МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики.