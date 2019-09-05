Экономика
Rambler News ServiceНовак дал прогноз по росту инвестиций в ТЭК России на 40%
Новак пояснил, что речь идёт об инвестициях как нефтегазовый комплекс, так и в электроэнергетику. Он напомнил, что в 2018 году инвестиции в ТЭК в России составили порядка 5 трлн рублей (из них 4,2 трлн пришлись на нефтегазовый комплекс, 800 млрд — на электроэнергетику).
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Политика
Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.
Российская газета 03:10
Армия и оружие
На Западе усомнились в существовании российских С-500
Эксперты издания Avia.pro указали на то, что в ближайшее время комплексы могут поступить на вооружение армии.
ГЛАС.RU 03:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Здоровье
В Приамурье из-за африканской чумы свиней следят и за дикими кабанами
В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением в Амурской области вируса африканской чумы свиней, на территории Приамурья ведется усиленный мониторинг по выявлению возможных случаев АЧС среди диких свиней, сообщает областное управление по охране животного мира.
АСН24 03:29
Здоровье
Скворцова заявила о рекордном росте продолжительности жизни россиян
Kazanfirst.ru вчера в 04:11
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.
9111.ru вчера в 09:07
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Политика
На Украине начал работу Высший антикоррупционный суд — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ), сообщил 5 сентября телеканал 112.ua.
REGNUM 04:16
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
МИД Украины возмутился высказыванием венгерского чиновника
Министерство иностранных дел Украины вызвало временную поверенную в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи и выразило ей протест в связи с высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, сообщили 4 сентября в пресс-службе МИД Украины.
REGNUM 02:58
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Космос
Apollo 11 доставил первых людей на Луну. А что насчет миссий 12-17?
С появлением человечества тысячи лет назад, по оценкам, родилось более 108 миллиардов человек.
SM News вчера в 23:04
Экономика
МСП Банк поддержит проекты на Дальнем Востоке
МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития субъектов МСП по приоритетным направлениям развития экономики.
Газета.Ru 04:06
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Газета.Ru вчера в 13:05