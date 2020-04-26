Энергетика
ИзвестияНовак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
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«Полные хранилища грозят коллапсом»: Новак заявил о скором росте спроса на нефть
Комсомольская правдавчера в 07:47
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Здоровье
В Курганской области выявили еще один случай заражения коронавирусом
34-й случай заражения коронавирусом выявили медики Курганской области, 26 апреля сообщает пресс-служба губернатора.
ИА Красная Весна вчера в 11:46
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза
В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica.
ИА Красная Весна вчера в 05:24
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
Авто
Названы проблемы водителей в России, возникшие из-за режима изоляции
Повышение цен на машины, цифровые пропуска и иные последствия влияния пандемии коронавируса на жизнь водителей представлены ниже.
SpeedMe вчера в 12:11
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Здоровье
Врач рассказал, как правильно бороться с похмельем
Токсиколог Алексей Водовозов считает, что здоровому человеку, который не страдает алкоголизмом, при похмелье не нужно искать таблетку, поскольку организм все сделает сам.
Волга-Медиа вчера в 23:11
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно
Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 24 апреля в 07:37
Общество
В Новосибирской области вводится повсеместный масочный режим
Глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов уточнил, что наблюдением медиков из-за COVID-19 в Новосибирской области на данный момент находятся более 1,6 тысяч человек, в общей сложности проведено более 23 тысяч исследований на коронавирус.
РЕН ТВ 00:16
Экономика
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая упала на 36,7%
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по март включительно из-за пандемии нового коронавируса снизилась в годовом исчислении на 36,7% - до 781,45 млрд юаней (около $110,52 млрд по текущему курсу).
ТАСС вчера в 22:48
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркий год
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Транспорт
В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели
В Благовещенске на одном из пролетов моста через реку Зея просела плита перекрытия, сообщает пресс-служба администрации города.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Происшествия
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ вчера в 07:50
Общество
В Иркутск из Бангкока прибыл вывозной рейс с туристами
Рейс «Уральских авиалиний» прибыл в Иркутск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.
SIA.ru 00:09
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru вчера в 17:04
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Здоровье
В России выявлено 5966 новых пациентов с коронавирусом, в мире - более 2,8 миллиона случаев заражения
Ситуация с количеством зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом практически не меняется: за прошедшие сутки здесь зафиксировано 5966 новых диагнозов, днем ранее – примерно на сотню меньше.
Наша версия 25 апреля в 06:35
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru вчера в 12:55
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за карантина
Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, сейчас нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
РИА Новости вчера в 23:12