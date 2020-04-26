Энергетика
News.ruМинэнерго ожидает восстановления спроса на нефть
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал снижение цен на нефть. По его словам, в ведомстве ждут постепенного восстановления спроса на углеводороды. Он уверен, что это произойдёт во второй половине 2020 года.
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«Полные хранилища грозят коллапсом»: Новак заявил о скором росте спроса на нефть
Комсомольская правда07:47
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
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В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий.
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Российский Диалог вчера в 15:57
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Lenta.ru вчера в 17:06
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Kursk.com 05:56
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В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Культура
Финал шоу «Маска» состоится на этой неделе
Телешоу «Маска» вышло в эфир 1 марта 2020 года на канале НТВ. В борьбе за первое место в шоу сразились 12 звезд российского шоу-бизнеса.
Культуромания 23 апреля в 10:48
Общество
На Дону детские сады будут закрыты до особого распоряжения
В Ростовской области детские сады останутся закрыты до особого распоряжения.
Rostof.ru 06:48
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
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Главный детский инфекционист России уверен, что режим самоизоляции не сможет длиться до момента, пока не будет изобретена вакцина.
Lenta.ru 08:17
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Технологии
Смартфон назвали потенциальным источником заражения коронавирусом
«Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», — цитирует эксперта агентство «Прайм».
Пятый канал 06:15
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
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Спорт
Губерниев: буду сидеть с трезубцем, как Зевс, и смотреть на все это
Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин, 2019 года.
РИА Новости вчера в 11:43
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Общество
За сутки в России выявили 5966 новых случаев коронавируса
В 83 регионах России за сутки выявили 5966 заболевших коронавирусом, 682 человека смогли выздороветь, 66 пациентов умерло.
Вести Татарстан вчера в 07:55
Футбол
«Ювентус» объявил игроков, которых готов обменять на Погба
«Ювентус» назвал имена своих игроков, которых он может включить в сделку по переходу хавбека «МЮ» Поля Погба, передает Tuttosport.
ProstoProSport 06:18
Здоровье
Врач-инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
В беседе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым врач-инфекционист, работающая с зараженными коронавирусом пациентами, рассказала об их состоянии и текущей ситуации с инфекцией в регионе.
VSE42.RU 06:39
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07