Энергетика
ИзвестияНовак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
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Все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будут расти.
— Александр Новак, российский политикВестник Кавказа вчера в 07:59
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«Полные хранилища грозят коллапсом»: Новак заявил о скором росте спроса на нефть
Комсомольская правдавчера в 07:47
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Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес
В сети обсуждают высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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По мнению пресс-секретаря, в первый месяц лета «станет полегче», а тяготы пандемии быстро забудутся.
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По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
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Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
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Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
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