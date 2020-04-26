Все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будут расти.

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Новак дал прогноз по спросу на нефть

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