Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
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Александр Новак спрогнозировал рост спроса на нефть во II полугодии

Говорит Москва08:18

«Полные хранилища грозят коллапсом»: Новак заявил о скором росте спроса на нефть

Комсомольская правда07:47

Российский министр увидел угрозу коллапса в заполненных нефтяных хранилищах

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Новак дал прогноз по спросу на нефть

Известия07:32

Минэнерго ожидает восстановления спроса на нефть

News.ru07:30

Новак ожидает восстановление спроса на нефть во второй половине года

Коммерсантъ07:42

В Минэнерго ожидают постепенное восстановление спроса на нефть во втором полугодии

ТАСС07:22
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О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
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В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
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Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
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Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
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Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
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