Экономика
REGNUMНовак доложил Путину об итогах переговоров с министром энергетики США
Москва, 1 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих недавних консультаций с главой минэнерго США Дэном Бруйеттом. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках
RT на русском30 марта в 19:36
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