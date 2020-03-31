Москва, 1 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих недавних консультаций с главой минэнерго США Дэном Бруйеттом. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Новак доложил Путину об итогах переговоров с министром энергетики США

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Общество Госдума приняла закон о продаже лекарств онлайн Под полным запретом останется дистанционная торговля наркотическими, сильнодействующими и психотропными лекарственными средствами и препаратами с содержанием свыше 25% этилового спирта.

Гаджеты Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Политика Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Экономика Джим Роджерс прогнозирует худший медвежий рынок на своей памяти Пока рынки акций пытаются восстановиться после самых больших потерь за квартал со времен финансового кризиса, американский инвестор Джим Роджерс прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации.

Общество В Саратовской области отложили введение пропускного режима Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.

Энергетика Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Гаджеты Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев Во время брифинга дочерняя компания Samsung Electronics представила подробный план того, почему QD-LED имеет значение для того, чтобы удерживать бизнес дисплеев компании впереди.

Теннис Уимблдон-2020 официально отменили Следующий Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был отменен впервые с 1945 года.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.

Общество Как жизнь россиян изменится с 1 апреля В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.