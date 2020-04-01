Общество

REGNUMREGNUMНовак доложил Путину об итогах переговоров с министром энергетики США

Москва, 1 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих недавних консультаций с главой минэнерго США Дэном Бруйеттом. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков: Новак доложил Путину о переговорах с коллегой из США

РИА Новости06:53

Минэнерго России и США намерены решить проблемы с волатильностью нефти

РЕН ТВ30 марта в 19:04

Новак доложил Путину об итогах консультаций с главой Минэнерго США

ТАСС06:01

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

ТК Звездавчера в 21:11

Америка дрогнула первой: США просят о нефтяном перемирии

ПРАЙМвчера в 07:50

Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках

RT на русском30 марта в 19:36

Министры энергетики России и США обсудили ситуацию на нефтяном рынке

Российская газета06:31
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Энергетика

Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне

Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны.
Lenta.ru 07:44
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В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

В Петербурге приостановили работу табачные заводы

Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Газета.Ru 07:56
Общество

Куйвашев сообщил населению о планах по ограничению продаж алкоголя в карантин

Губернатор ответил на вопросы жителей Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил в соцсетях на вопросы жителей о коронавирусе.
Правда УрФО 09:16
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

Коммерсантъ 04:42
Здоровье

В Псковской области проводится ревизия ИВЛ-аппаратов

В Псковской области проводится ревизия ИВЛ-аппаратов, сообщила в прямом эфире ПАИ-live председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Псковская правда 08:51
Технологии

Росатом начинает 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ

Компания "Русатом - Аддитивные Технологии", входящая в Топливную компанию Росатома ТВЭЛ, изготовила образцы и готова начать 3D-печать клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Газета.Ru 08:35
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Биатлон

Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку

Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Газета.Ru 07:44
Политика

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы

Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
REGNUM 09:09
Общество

У жителей итальянской Феррары найден иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянского города Феррара, который находится в области Эмилия-Романье — второй по количеству зараженных коронавирусом, выявлен иммунитет к COVID-19.
RuNews24.ru 04:05
Здоровье

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург 30 марта в 13:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
РБК 06:37
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Гаджеты

Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения

Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
ИА Красная Весна 29 марта в 16:55
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока

Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока из страны на продажу из-за пандемии коронавируса.
Политика Сегодня 06:18
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
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