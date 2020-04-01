Общество
REGNUMНовак доложил Путину об итогах переговоров с министром энергетики США
Москва, 1 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих недавних консультаций с главой минэнерго США Дэном Бруйеттом. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках
RT на русском30 марта в 19:36
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Энергетика
Трамп нашел способ помочь США в нефтяной войне
Президент США Дональд Трамп нашел способ помочь американским нефтяникам в условиях ценовой войны и планирует сдать им в аренду пространство для хранения сырья в Стратегическом нефтяном резерве страны.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Общество
Куйвашев сообщил населению о планах по ограничению продаж алкоголя в карантин
Губернатор ответил на вопросы жителей Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил в соцсетях на вопросы жителей о коронавирусе.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
Здоровье
В Псковской области проводится ревизия ИВЛ-аппаратов
В Псковской области проводится ревизия ИВЛ-аппаратов, сообщила в прямом эфире ПАИ-live председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Технологии
Росатом начинает 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
Компания "Русатом - Аддитивные Технологии", входящая в Топливную компанию Росатома ТВЭЛ, изготовила образцы и готова начать 3D-печать клапанов Вентури, которые применяются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Биатлон
Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку
Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Политика
Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы
Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
Общество
У жителей итальянской Феррары найден иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянского города Феррара, который находится в области Эмилия-Романье — второй по количеству зараженных коронавирусом, выявлен иммунитет к COVID-19.
Здоровье
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Гаджеты
Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения
Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока
Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока из страны на продажу из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.