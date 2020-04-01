Москва, 1 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих недавних консультаций с главой минэнерго США Дэном Бруйеттом. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Новак доложил Путину об итогах переговоров с министром энергетики США

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