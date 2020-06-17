Энергетика
Вести.RuНовак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
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Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Евгения Лоза прокомментировала свой развод с Батыревым
Лоза сказала, что дело не в том, что Батырев актер или что-то изменила самоизоляция, они расстались еще до этого.
RuNews24.ru вчера в 03:58
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество
Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову разговором по-мужски
Москва, 17 июня 2020, 12:13 — REGNUM Участники войны в Афганистане пригрозили наказать певца Филиппа Киркорова за скандальный ролик о Воздушно-десантных войсках.
REGNUM 05:13
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
Источник в индийской армии рассказал о ситуации на границе с Китаем
По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые.
РИА Новости 08:03
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Политика
В РПЦ считают, что курс истории России должен быть связан с основами духовной культуры
Школьный курс истории России должен быть тематически и ценностно связан с программами по основам религиозной культуры и светской этики и основами духовно-нравственной культуры народов России, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
ТАСС 09:33
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Энергетика
США за неделю сократили добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки
Суточная добыча нефти в США за неделю с 6 по 12 июня снизилась на 600 тыс. баррелей - до 10,5 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 10:42
Экономика
Оценено повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями.
Live24 06:43
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Авто
В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan
Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.
CarsWeek.ru вчера в 10:20
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Кино
Пятый эпизод «Звездных войн» впервые покажут в 4К на больших экранах
Согласно информации портала Variety, для большего привлечения зрителей к открытию мультиплексов в Великобритании студия Disney выпустит в повторный прокат пятый эпизод «Звездных войн».
Киноафиша России 09:35
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.
Российская газета 09:55
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Происшествия
В Рязанской области собака покусала шестерых детей
В Автозаводском районе города Скопина за один день бездомная собака покусала шестерых детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Российская газета 10:26
Технологии
Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player
Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.
Вести.Ru 03:17
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Футбол
У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус
У шести футболистов "Ростова" выявили подозрение на коронавирусную инфекцию. Информация об этом появилась в Telegram-канале Sport_inside.
Газета.Ru 10:35
Общество
Медсестру из Петербурга оштрафовали за расстегнутый комбинезон
Муравьева вину признала и обязалась больше не допускать нарушений. Медсестру оштрафовали на 15 тыс. рублей.
Росбалт 10:24
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56