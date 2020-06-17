Энергетика
КомпанияМинэнерго предупредило о долгом восстановлении рынка нефти
Выход нефтяного рынка на докризисные показатели займет достаточно много времени. В перспективе доля углеводородов в энергетике снизится. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
Историк рассказал о вхождении Прибалтики в СССР
Историк добавляет, что решение о вхождении в состав СССР принимали парламенты всех трех стран – Литвы, Латвии и Эстонии.
Победа РФ 08:29
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском вчера в 15:16
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре
Реальное время 07:22
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Профиль вчера в 01:39
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru 08:49
Общество
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
РИА Новости 12:58
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
Мишустин аннулировал более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, сообщили в пресс-службе правительства.
RT на русском 03:40
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Культура
Нонна Гришаева о скандале с Ефремовым: «Свора набросилась»
Еще три месяца назад одной из ярчайших и неутомимых актрис нашего театра и кино Нонне Гришаевой трудно было представить, что творческая жизнь может зависнуть в неопределенном состоянии.
Московский Комсомолец 11:27
Общество
С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку
Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
Футбол
Леонид Слуцкий оплатил лечение Евгению Загорулько
Туапсинские вести 10:00
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Собчак
На шоу Ксения Собчак всячески выдавала колкости на имя Тины. Так, нало положила критика фильма, снятого Канделаки.
ГЛАС.RU 13:42
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Авто
Новый Hyundai Creta появится в России в 2021 году
Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
Автоновости дня вчера в 09:37
Политика
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04