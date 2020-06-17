Энергетика

КомпанияКомпанияМинэнерго предупредило о долгом восстановлении рынка нефти

Выход нефтяного рынка на докризисные показатели займет достаточно много времени. В перспективе доля углеводородов в энергетике снизится. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новак: Российская энергетика сохранила устойчивость

Радио Маяк07:53

Минэнерго предупредило о долгом восстановлении рынка нефти

Компания09:49

Предсказано существенное снижение доли нефти в мировом энергобалансе

Росбалт09:27

Минэнерго приготовилось к долгому восстановлению рынка нефти

РБК08:37

Минэнерго ожидает изменений в структуре энергетики из-за коронавируса

RT на русском10:42

Александр Новак: Коронавирус изменил мировой энергетический рынок

Российская газета07:27

Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится

Вести.Ru07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Inc-news.ru вчера в 13:37
3
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
56
Политика

Историк рассказал о вхождении Прибалтики в СССР

Историк добавляет, что решение о вхождении в состав СССР принимали парламенты всех трех стран – Литвы, Латвии и Эстонии.
Победа РФ 08:29
3
Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
335
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
2
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
2,2K
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском вчера в 15:16
1,8K
Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
1,9K
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
653
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
70
Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
18
Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
5,3K
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
249
Общество

Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре

Реальное время 07:22
14
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
12
Авто

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках

Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru 08:49
4
Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
21
Общество

Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам

РИА Новости 12:58
3
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
282
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
124
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
1
Общество

Мишустин аннулировал более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, сообщили в пресс-службе правительства.
RT на русском 03:40
704
Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
31
Культура

Нонна Гришаева о скандале с Ефремовым: «Свора набросилась»

Еще три месяца назад одной из ярчайших и неутомимых актрис нашего театра и кино Нонне Гришаевой трудно было представить, что творческая жизнь может зависнуть в неопределенном состоянии.
Московский Комсомолец 11:27
Общество

С 1 июля часть пенсионеров в России получит прибавку

Другой разработчик документа — глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов — отмечал, что ранее данная категория граждан получала выплату в 3-4 тыс. рублей.
Бел.Ру вчера в 02:34
2,2K
Футбол

Леонид Слуцкий оплатил лечение Евгению Загорулько

Туапсинские вести 10:00
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Собчак

На шоу Ксения Собчак всячески выдавала колкости на имя Тины. Так, нало положила критика фильма, снятого Канделаки.
ГЛАС.RU 13:42
3
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
23
Авто

Новый Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
Автоновости дня вчера в 09:37
13
Политика

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
88
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное