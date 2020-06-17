Энергетика
Вести.RuНовак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
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Структура энергетической отрасли изменится, а прогнозы будут существенно скорректированы
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Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
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Московский проспект в Ярославле затопило
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«Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля 2020 года.
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Как отмечается в релизе, в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях были задержаны "лидеры и активные участники данной организации".
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В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Electronic Arts анонсировала новую игру в рамках вселенной «Звездные войны» — Star Wars: Squadrons.
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Новый адвокат историка Соколова приступил к его защите
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов заключил соглашение с адвокатом Сергеем Лукьяновым.
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