Энергетика

Вести.RuВести.RuНовак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится

Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
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Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
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Прокурор запросил сроки для фигурантов дела «Сети» в Петербурге

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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

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Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

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Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Газета.Ru 07:25
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Lexus представил седан Lexus IS нового поколения

На российский авторынок новинку пока не собираются привозить. Компания Lexus представила новый седан Lexus IS.
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
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По информации "Келес Рус", официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, на данный момент стать дилерами Chevrolet в массовом сегменте стремятся несколько десятков дилерских организаций.
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США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
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В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
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Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей

Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
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Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

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