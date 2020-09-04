Новак допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в $65 за баррель
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за баррель.В источнике
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