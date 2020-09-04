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Новак допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в $65 за баррель

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за баррель.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъ09:00
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газета08:48
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русском08:28
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолец08:22
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАСС08:15
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфакс08:23
Rambler News Service

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Service08:19

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Дело о хищении 2 млрд рублей в Севастополе дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора фирмы-подрядчика, обвиняемого в хищении более двух миллиардов рублей при строительстве канализационных очистных сооружений в Севастополе.
РИА Новости Крым07:54

Кабмин ФРГ оценил возможность изменения позиции по СП-2

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, останется ли позиция Берлина по газопроводу "Северный поток – 2" неизменной в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Капитал страны08:49
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NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46
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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
РБК10:54
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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