Энергетика
Газета.RuНовак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс". Он также рассказал, что российские компании продали объемы нефти на апрель, хоть и по низкой цене.
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Невозможно принять меры по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ на 20 млн баррелей в сутки, из общей добычи всех стран ОПЕК это, наверно, половина.
— Александр Новак, российский политикКоммерсантъ 11:08
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