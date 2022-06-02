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Новак допустил дефицит в Европе из-за эмбарго на российскую нефть

Европейские потребители в первую очередь пострадают от запрета на поставки нефти из России, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
Forbes
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости
В ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ.
РИА Новости
Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
РИА Новости

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Новак: РФ не исключает дефицита нефтепродуктов на рынке ЕС из-за введения эмбарго на нефть
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Новак не исключил дефицита в Европе из-за эмбарго на российскую нефть
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Новак: Эмбарго на российскую нефть грозит дефицитом нефтепродуктов в ЕС
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Новак: эмбарго на российскую нефть в первую очередь ударит по европейским потребителям
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Вице-премьер Новак допустил большой дефицит нефтепродуктов в Европе на фоне эмбарго
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Вице-премьер Новак: от эмбарго на российскую нефть пострадают европейские потребители
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