ForbesНовак допустил дефицит в Европе из-за эмбарго на российскую нефтьЕвропейские потребители в первую очередь пострадают от запрета на поставки нефти из России, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.ForbesЗапрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.РИА НовостиВ ночь на 31 мая лидеры ЕС достигли соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ.РИА НовостиТем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаГазета.RuКапитал страныФАНПрофильЦентральная Служба НовостейREGNUMИА Красная ВеснаРЕН ТВИзвестияRT на русскомFBM.ruРоссийская газетаАБНПодробнее о событииНовак: РФ не исключает дефицита нефтепродуктов на рынке ЕС из-за введения эмбарго на нефтьТАСС11:26Новак не исключил дефицита в Европе из-за эмбарго на российскую нефтьКоммерсантъ11:05Новак: Эмбарго на российскую нефть грозит дефицитом нефтепродуктов в ЕСРоссийская газета10:24Новак: эмбарго на российскую нефть в первую очередь ударит по европейским потребителямПРАЙМ10:47Вице-премьер Новак допустил большой дефицит нефтепродуктов в Европе на фоне эмбаргоИзвестия10:42Новак спрогнозировал возможный дефицит нефтепродуктов на рынке из-за санкций ЕСRT на русском10:42Вице-премьер Новак: от эмбарго на российскую нефть пострадают европейские потребителиРИА Новости10:56Показать ещёОценить87Поделиться