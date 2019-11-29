с чего всё началось

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.

Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

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