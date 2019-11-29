Политика
ИзвестияНовак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе
Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
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Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в ЕС могут состояться уже на следующей неделе. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах саммита ФСЭГ.ТАСС09:31
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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