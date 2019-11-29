Политика

ИзвестияИзвестияНовак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Новые переговоры России и Украины по газу могут состояться на следующей неделе

ТАСС09:31

В России назвали конструктивной встречу с Украиной по газу

RT на русском09:39

В «Газпроме» сообщили о переговорах с Украиной по транзиту газа

Известия12:47

Переговоры России и Украины по газу споткнулись о «технические моменты» - Новак

Царьград10:30

Переговоры России и Украины по газу могут пройти на следующей неделе — Новак

Телеканал 360°12:29

Новак назвал последние переговоры с Украиной по газу конструктивными

Коммерсантъ12:46

Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Российская газета11:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд

"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
РЕН ТВ 16:09
Происшествия

Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
РИА Новости 15:57
Происшествия

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

Коммерсантъ 16:12
Футбол

В Сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на новый сезон

В Сети появились фотографии предположительно новой формы «Ювентуса» на следующий сезон.
Soccer.ru 15:38
Политика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Московский Комсомолец 12:11
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Футбол

«Шальке» обыграл «Унион» и вышел на второе место

«Шальке» на своем поле принимал «Унион» в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Sportbox.RU 16:34
Футбол

Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Вести.Ru 16:24
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Rambler News Service вчера в 11:32
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru 07:57
Интернет

Вышел мобильный браузер Firefox Preview 3.0

Компания Mozilla представила третью версию своего мобильного браузера Firefox Preview, которая получила ряд новых возможностей.
3DNews 16:23
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК вчера в 07:49
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК 07:36
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Наука

Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к курению

UfaTime.ru 07:59
Гаджеты

Apple удвоит производство AirPods Pro из-за высокого спроса

Чтобы справиться с невероятным спросом, Apple обратилась к своему партнёру, компании Luxshare-ICT, с требованием удвоить объёмы производства AirPods Pro, доведя их до 2 млн единиц в месяц.
MobiDevices 27 ноября в 08:39
Футбол

ЦСКА в седьмой раз за последние 8 лет не вышел в плей-офф еврокубков

Армейцы пропускают плей-офф еврокубков в седьмой раз за последние 8 лет.
Матч ТВ 01:22
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Политика

На Украине увидели растление страны газом

Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.
РЕН ТВ 16:40
Происшествия

Жительницу Петербурга убили на лестничной клетке в подъезде ради шубы

Известия 15:17
Общество

Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии

Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
РБК 14:25
Наука

Ученые рассказали, зачем людям снятся кошмары

Во время исследования специалисты измеряли активность участков мозга человека во время сна.
Народные новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской

По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Bimru.ru 10:03
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК 12:06
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Политика

Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.
ФАН вчера в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное