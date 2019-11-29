Политика

ИзвестияИзвестияНовак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
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Новые переговоры России и Украины по газу могут состояться на следующей неделе

ТАСС09:31

В России назвали конструктивной встречу с Украиной по газу

RT на русском09:39

Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Известия10:21

Новак назвал возможные сроки следующих переговоров РФ и Украины по газу

News.ru09:49

Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Российская газета11:51

Глава Минэнерго Новак назвал новую дату переговоров по газу с Украиной

РЕН ТВ10:51

В правительстве рассказали о новых газовых переговорах с Украиной

Авторадио09:55
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Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

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Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

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В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

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Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
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В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

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Вести.Ru 11:00
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
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ЦСКА снова не смог выиграть в Лиге Европы

В последнем домашнем матче группы H Лиги Европы ЦСКА разошелся миром с болгарским «Лудогорцем» 1:1. Российский клуб уверенно занимает последнее место с двумя очками и разницей 2-9.
Ридус вчера в 17:07
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Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Коммерсантъ 07:52
Политика

В ДНР установили свою государственную границу

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Lenta.ru 04:59
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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 20:45
Политика

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями.
REGNUM 10:31
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Политика

Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:19
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Футбол

Экс-игрок «Арсенала»: перед матчем ЛЧ «Локо» подослал нам моделей

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как перед матчем Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" в сезоне-2003/04 команде подослали десять девушек модельной внешности, передает La Voix du Nord.
Газета.Ru 09:47
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В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
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В Japan Display создан прототип дисплея micro-LED

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Релиз Vampire: The Masquerade — Coteries of New York отложили на неделю

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Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Уфу

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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

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МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

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