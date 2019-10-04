Экономика
РБКНовак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании
Стоимость газопровода «Северный поток-2» может вырасти, если Дания не даст разрешение на прокладку подводного участка. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью Business FM.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru04 октября в 07:52
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Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
Интерфакс04 октября в 09:08
В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании
RT на русском04 октября в 13:48
Газпром отказал Дании в праве не согласовывать маршрут «Северного потока – 2»
Взгляд.ру04 октября в 13:34
Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются
ТАСС04 октября в 08:30
Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Известия04 октября в 08:18
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