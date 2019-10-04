Экономика

РБКРБКНовак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

Стоимость газопровода «Северный поток-2» может вырасти, если Дания не даст разрешение на прокладку подводного участка. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью Business FM.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru04 октября в 07:52

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Шито двумя нитками

Российская газетавчера в 12:29

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04 октября в 09:08

В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском04 октября в 13:48

Газпром отказал Дании в праве не согласовывать маршрут «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04 октября в 13:34

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости04 октября в 16:40

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС04 октября в 08:30

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия04 октября в 08:18
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АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta

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Суд обязал Трампа показать налоговые декларации за 8 лет

Нью-Йоркский суд постановил что американский президент Дональд Трамп должен предоставить прокуратуре свои налоговые декларации и отчеты о финансах за последние 8 лет.
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Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
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Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

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Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Происшествия

Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Российская газета вчера в 12:14
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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Наука

Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам

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Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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Intel снизила цены на процессоры девятого поколения

С сегодняшнего дня стоимость уже представленных на рынке моделей Intel Core девятого поколения снизилась.
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В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь

В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
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В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти

Министр энергетики США Рик Перри считает, что влияние Российской Федерации в Евросоюзе будет только расти в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом Перри заявил на трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.
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Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.
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РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

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В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

В пресс-службе Кремля рассказали, кто из международных лидеров поздравил Владимира Путина с днем рождения, который сегодня отмечает глава государства.
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В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

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Происшествия

Следствие попросило о заочном аресте девелопера Павла Фукса

По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч.4 ст.159 УК РФ).
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Вышел трейлер еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов»

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