В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.

с чего всё началось

Стоимость газопровода «Северный поток-2» может вырасти, если Дания не даст разрешение на прокладку подводного участка. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью Business FM.

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