Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле

Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что речь идет о о 200 тысячах баррелей в сутки — уровне добычи по состоянию на октябрь 2018 года.
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Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле

РИА Новостивчера в 10:30

Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Вести.Ruвчера в 10:12

Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+

RT на русскомвчера в 09:15

Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу нефти в апреле

Московский Комсомолецвчера в 09:50

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Новак: Москва не видит перспектив для новой сделки ОПЕК+

Российская газетавчера в 10:00

Глава Минэнерго: количество командировок из-за коронавируса нужно минимизировать

ТАССвчера в 09:15
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн

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Вести.Ru вчера в 05:09
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Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

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Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
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Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
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«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"», — сообщили в социальной сети Twitter регионального отделения.
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Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения

Композицию, с которой Little Big выступят на Евровидении в мае 2020-го, группа представит в программе «Вечерний Ургант».
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Pravda.Ru вчера в 03:31
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Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне

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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 12 марта в 09:43
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Спекуляция на масках. Почти 180 саратовцев проверены на коронавирус

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Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
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Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
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Интерфакс 11 марта в 21:03
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Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
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Певец Джиган, о наркозависимости которого в последнее время много пишут в СМИ, опубликовал в Instagram видео, где на его лице отсутствуют привычные выразительное борода и брови.
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Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Рост российской экономики в этом году будет ниже прогноза, но рецессия при текущих ценах на нефть России пока не грозит.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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