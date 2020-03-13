Энергетика
РИА НовостиНовак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле
Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак. Он уточнил, что речь идет о о 200 тысячах баррелей в сутки — уровне добычи по состоянию на октябрь 2018 года.
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Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу нефти в апреле
Московский Комсомолецвчера в 09:50
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