Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году
Смотрите также
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Кабмин выделит еще почти 1 млрд рублей на лекарства для льготников
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
При столкновении машины с лосем под Псковом погибли четыре человека
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом
Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году
Новак сказал, как удалось избежать падения цен на нефть до 10 долларов
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО
Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Партия президента Черногории признала поражение на выборах в парламент
Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
Подробнее о событии