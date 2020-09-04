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Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъвчера в 09:00
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАССвчера в 08:56
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русскомвчера в 08:28
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфаксвчера в 08:23
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолецвчера в 08:22
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газетавчера в 08:48
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известиявчера в 08:19

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Газета.Ru05:23
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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