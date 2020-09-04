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Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
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Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолецвчера в 08:22
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАССвчера в 08:56
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газетавчера в 08:48
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфаксвчера в 08:23
Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъвчера в 09:00
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русскомвчера в 08:28
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известиявчера в 08:19

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
REGNUMвчера в 10:59
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Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2»

Правящий блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии вряд ли поддержат требования отказаться от проекта газопровода «Северный поток-2», которые прозвучали после сообщений об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
РБК10:11
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Минэнерго ожидает восстановления докризисного уровня добычи нефти

Как ранее сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».
RT на русском03:24
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русскомвчера в 10:48
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