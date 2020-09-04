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Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, но, скорее всего, будет колебаться в районе в $50–55 за бочку. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в пятницу, 4 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъвчера в 09:00
Российская газета

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 65 долларов за баррель

Российская газетавчера в 08:48
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русскомвчера в 08:28
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолецвчера в 08:22
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАССвчера в 08:15
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфаксвчера в 08:23
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известиявчера в 08:19

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»
Lenta.ruвчера в 10:28
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Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа 2020 года сократились в годовом выражении на 0,5% до 137 517 единиц.
Автоновости днявчера в 14:02
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Экс-игрок сборной Германии обвинен в распространении детского порно

Официальные обвинения в распространении детской порнографии предъявила прокуратура Дюссельдорфа прославленному экс-защитнику дортмундской "Боруссии" и национальной сборной Германии по футболу Кристофу Метцельдеру.
РЕН ТВ21:52

Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru2 сентября в 20:34
22

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
47

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufaвчера в 04:56