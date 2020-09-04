Энергетика
News.ruНовак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году
Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.
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Футбол
Молодежная сборная России обыграла Болгарию в квалификации Евро-2021
Молодежная сборная России по футболу в квалификации чемпионата Европы для игроков не старше 21 года переиграла команду Болгарии - 2:0.
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Политика
В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия 08:17
Авто
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ульяновский автозавод показал необычный эскиз дизайна гипотетически возможного нового фургона УАЗ-452.
Avtovesti.com 13:28
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Россия ввела санкции в отношении Порошенко
Правительство России расширило персональные санкции в отношении Украины.
Газета.Ru 15:44
Политика
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову
Сербия и частично признанная республика Косово договорились о нормализации экономических отношений, сербский президент Александар Вучич и косовский премьер-министр Авдулах Хоти подписали соответствующее соглашение в Вашингтоне.
Газета.Ru 14:33
Общество
Саратовские кинотеатры заработают с 8 сентября
В Саратовской области возобновляют работу кинотеатры с 8 сентября.
АиФ Саратов 12:38
Здоровье
В Пермском крае «задним числом» отменили региональные выплаты врачам из не перепрофилированных под COVID-19 больниц
Пермские врачи из не перепрофилированных под COVID-19 больниц, переболевшие инфекцией, не получат обещанные регионом единовременные выплаты за заражение коронавирусом.
Новая газета 08:25
Армия и оружие
Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма
Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму.
РБК 11:25
Армия и оружие
Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными
Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Rusvesna.su вчера в 10:48
Футбол
Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне»
РИА Новости 12:13
Шоу-бизнес
66-летняя Успенская показала результат омоложения
В Instagram-аккаунте Успенской появилась новая публикация, в которой она демонстрирует результат своего омоложения.
CT news 11:59
Футбол
«Милан» арендовал у «Реала» Браима Диаса
Спорт-Экспресс 12:41
Технологии
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:42
Экономика
Китай встал на пути России к лидерству
В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru 02 сентября в 20:34
Футбол
«Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца
RT на русском 15:40
Спорт
Велогонщик Свешников скончался во время Гран-при Москвы
Трагедия произошла во время Гран-при Москвы по велотреку. Гонщик Павел Свешников потерял сознание во время соревнований.
Вести.Ru 13:49
Кино
Топ-5 американского iTunes впервые возглавил российский фильм
Отечественную картину уже показали на более чем тринадцати международных фестивалях.
Evo-rus.com 14:06
Общество
В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что на территории страны к настоящему времени не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:55
Общество
Власти Сочи предупредили о ливнях, грозах, граде и смерчах на выходных
В Сочи на предстоящих выходных ожидаются ливни с грозами и градом, шквалистой ветер и смерчи.
Газета.Ru 14:53
Политика
Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ru 15:23
Политика
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии, пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.
Газета.Ru 02:35
Здоровье
Россельхознадзор запретил транзит по РФ скота и птицы с Украины
Россельхознадзор с 4 сентября запрещает транзит по территории РФ скота и птицы, а также некоторых видов продукции животноводства с Украины.
Интерфакс вчера в 18:04
Политика
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 02 сентября в 11:46
Единоборства
Хамзат Чимаев проведет бой с бывшим претендентом на титул UFC
Сообщается, что в случае успешного выступления Хамзата Чимаев в Лас-Вегасе, его следующим соперником станет бывший претендент на титул чемпиона UFC Демиан Майа, на текущий момент занимающий 7-е место в рейтинге лучших полусредневесов UFC.
BetOn 15:45
Происшествия
Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым
Эксперты из Института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ 11:48
Экономика
Дерипаска призвал перестать кормить Москву
Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов.
REGNUM вчера в 09:38
Киберспорт
В Dota 2 вышла Arcana на Windranger
Bookmaker-ratings.ru 15:05
Общество
Персонально ваш: Сергей Минаев
Персонально ваш сегодня Сергей Минаев, писатель, главный редактор журнала Esquire.
Эхо Москвы 02 сентября в 12:46