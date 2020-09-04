Энергетика

News.ruNews.ruНовак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.
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Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъ09:00

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Service08:19

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолец08:22

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАСС08:15

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русском08:28

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известия08:19

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфакс08:23
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