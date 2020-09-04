Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.

Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

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