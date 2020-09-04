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Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъ09:00
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русском08:28
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолец08:22
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАСС08:15
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфакс08:23
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известия08:19
Rambler News Service

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Service08:19

Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ru15:23

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

Результат анализа на COVID-19 на Украине ждут до двух недель — Минздрав

Глава санитарной службы подчеркнул, что государственные лаборатории в первую очередь обязаны обрабатывать анализы пациентов с симптомами коронавируса и больных с пневмонией, которые попадают в больницы, именно эти категории ожидают результатов дольше всего.
ИА Красная Весна14:36

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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