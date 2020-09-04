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News.ru

Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
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Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъ09:00
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАСС08:15
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолец08:22
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфакс08:23
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русском08:28
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известия08:19
Rambler News Service

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Service08:19

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
ToDay News Ufa04:56

В Германии считают, что бойкот России из-за Навального не нужен

Бойкот России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального был бы неверным шагом, однако отреагировать на него только дипломатическими мерами со стороны стран Запада недостаточно — экономические отношения, в частности проект "Северный поток 2", должны также быть в повестке обсуждения, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
ПРАЙМвчера в 03:20
18

В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
17

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из Института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
6

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.
Городовой11:54
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
2

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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