Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году
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Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
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