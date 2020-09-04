Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ru
News.ru

Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Новак допустил подорожание нефти до $65 в следующем году

Коммерсантъ09:00
Интерфакс

Новак спрогнозировал нефть по $50-55 за баррель в 2021 году

Интерфакс08:23
Rambler News Service

Минэнерго дало прогноз по средней цене на нефть в 2021 году

Rambler News Service08:19
ТАСС

Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

ТАСС08:15
RT на русском

Новак дал прогноз по цене нефти за баррель

RT на русском08:28
Московский Комсомолец

Новак заявил о росте цены на нефть до $65

Московский Комсомолец08:22
Известия

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году

Известия08:19

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Вести.Ru11:10
103

Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк22:56
2

Региональные сети кинотеатров подали в суд на Фонд кино

Сети региональных кинотеатров «Люмен», «Чарли» и «Прада» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) с требованием признать недействительным его решение о выдаче субсидий, следует из материалов на сайте суда.
РБК09:12

В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостейвчера в 07:30
42

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
4

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
41

В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
23

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

Как отмечало американское издание Barron's, специализирующееся на финансовой аналитике, падение стоимости акций Apple по итогам торгов в четверг на 8% в денежном выражении составило $180 млрд и установило абсолютный рекорд в мировой истории.
ТАСС11:22
177