Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году
Смотрите также
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
В Ростове построят новый инновационный хирургический центр для детей
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Месси может остаться в «Барселоне» еще на один сезон
Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального
Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток
Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
В Татарстане мужчина в магазине напал с ножом на бывшую жену
Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин
Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн
Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году
Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и ФРГ
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Омский врач заявил об отсутствии токсикантов в организме Навального
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
При взрыве в Тбилиси погиб один человек
Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50–55 за баррель чёрного золота. Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне.В источнике
Подробнее о событии