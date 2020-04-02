Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксНовак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%. Такое мнение высказал в эфире радио "Эхо Москвы" министр энергетики РФ Александр Новак.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 20:34, Ашберн
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