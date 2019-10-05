Министерство энергетики России считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая перед студентами на форуме "Российская энергетическая неделя".

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается.

Новак допустил строительство газопровода из Крыма в Европу

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