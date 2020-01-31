Энергетика
РБКНовак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
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Экономика
Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Две женщины во Флориде были взяты под стражу за попытку проникновения на черном внедорожнике в резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
Общество
Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
Известный по трем ролям в оригинальной кинофраншизе «Звездные войны» британский актер Алан Харрис скончался от рака легких в возрасте 81 года.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Детройт Ред Уингз".
Общество
В России вступил в силу закон об иностранных агентах среди СМИ
По новому закону иностранными агентами среди СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Политика
Охота на крыс: на Украине идёт охота на боевиков «АТО»
Экономика
Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн
Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Общество
Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи
Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Общество
В России могут резко вырасти штрафы для водителей
Согласно новым поправкам в КоАП российского Минюста в России могут вырасти штрафы на некоторые нарушения ПДД, сообщает РИА «Новости».
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Политика
Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с удовольствием примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Политика
США ввели ограничения на въезд гражданам шести государств
США вводят режим ограниченного въезда в страну для жителей шести стран: Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи.
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Общество
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые весь 2020 год проведут в нищете
Наступивший год приготовил знакам Зодиака немало сюрпризов, и некоторые из них отнюдь не приятные.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление граждан
Президент России Владимир Путин по итогам заседание Совета по правам человека дал поручение своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Политика
Косачев рассказал об опасности Brexit для ЕС
Великобритания, осуществив Brexit, нанесла серьезный удар по главным ценностям Евросоюза — его «мягкой силе» и европейской мечте, и, тем самым, создала опасный прецедент.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Политика
Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Шоу-бизнес
Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко
Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.