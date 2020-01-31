Энергетика

РБКРБКНовак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
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По новому закону иностранными агентами среди СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
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Наступивший год приготовил знакам Зодиака немало сюрпризов, и некоторые из них отнюдь не приятные.
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Путин поручил усилить ответственность за оскорбление граждан

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