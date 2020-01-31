Энергетика
РБКНовак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
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Распространение нового коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть.ТАСС11:37
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Новак: Россия готова реагировать на снижение спроса на нефть из-за коронавируса
Комсомольская правда12:46
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Здоровье
В Тюмени проходит оперативный штаб в связи с коронавирусом
В Тюмени губернатор региона Александр Моор проводит оперативный штаб, темой которого стали предупреждение завоза и распространения инфекции коронавируса в области.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку
Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Политика
США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Политика
Косачев рассказал, какие угрозы для Европы несет Brexit
Великобритания нанесла удар по «мягкой силе» ЕС, создав прецедент выхода из союза, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Футбол
Березуцкие вернулись в ЦСКА, а Овчинников — в ворота. Машина времени в Кампоаморе!
Жизнь и работа в Европе обогатили Березуцких новыми знаниями и опытом.
Общество
«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса
Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Футбол
Старший сын Зидана перешел в «Альмерию»
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в Испании.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Авто
В Сети появились изображения обновленного Mitsubishi Eclipse Cross
На этой неделе Mitsubishi приступил к тестам обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.
Политика
Путин иронично ответил на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В ходе заседания совета по развитию местного самоуправления Антон Силуанов заявил, что согласен со словами депутата Государственной думы Виктора Кидяева о необходимости беречь каждый рубль.
Здоровье
В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 213
В Китае 213 человек умерли в результате заражения новым типом коронавируса.
Экономика
В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума
Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Футбол
Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Шоу-бизнес
Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа
Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Общество
С 1 февраля в России увеличится размер пособий и социальных выплат
На сайте Правительства РФ опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что с 1 февраля 2020 года размер соцвыплат и пособий будет увеличен на 3%. Индексация выплат коснется таких категорий населения, как инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане с детьми.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США
Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.