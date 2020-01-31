Распространение нового коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть.

с чего всё началось

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

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