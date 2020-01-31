Энергетика

РБКРБКНовак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Новак: РФ готова реагировать на возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

Распространение нового коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть.
ТАССвчера в 11:37

Подробнее о событии

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

РБКвчера в 14:15

Новак: РФ готова реагировать на возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

ТАССвчера в 11:37

Новак: Россия готова реагировать на снижение спроса на нефть из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 12:46

Новак допустил снижение спроса на нефть в мире из-за коронавируса

Известиявчера в 12:24

Россия готова к изменениям на рынке нефти из-за вспышки коронавируса

РЕН ТВвчера в 11:49

Новак оценил опасность коронавируса для соглашения ОПЕК+

Российская газетавчера в 12:41

Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

RT на русскомвчера в 13:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Общество

Сомнолог дал советы об улучшении качества сна

Известия вчера в 20:22
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Помпео предупредил о китайской угрозе на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, из-за прихода Китая на Украину есть определенные вызовы, передает телеканал ABC.
Газета.Ru вчера в 17:17
Здоровье

Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит вчера в 06:01
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%

В среду, 29 января, стало известно о том, что НАК "Нафтогаз" Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей.
Piter.tv 29 января в 13:33
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

С середины следующей недели в центральных областях европейской территории России начнется похолодание, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:53
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда вчера в 00:03
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Футбол

Экс-игрок «Рубина» Самбрано сменил киевское «Динамо» на «Бока Хуниорс»

Самбрано перешел в «Динамо» из «Рубина» зимой 2018 года, но за главную команду киевлян не сыграл ни одного матча, а сезон-2018/19 провел в «Базеле» на правах аренды.
Sport24.ru вчера в 17:08
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Известный по роли в «Звездных войнах» британский актер Алан Харрис умер на 82-м году жизни. Об этом информирует газета Metro.
Политическая Экспертиза 01:19
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
RT на русском 29 января в 02:02
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Авто

Компания Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня вчера в 03:13
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

Израильская армия в субботу нанесла удары по военной инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы территории еврейского государства.
ТАСС вчера в 20:05
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 15:50
Армия и оружие

Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Во время полета экипажи самолетов выполнили дозаправку топливом в воздухе.
Российская газета вчера в 17:36
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru вчера в 07:28
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 30 января в 15:50
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
БИЗНЕС Online вчера в 09:00
Гаджеты

Samsung показала первый смартфон с овальным дисплеем

Компания Samsung запатентовала футуристический смартфон Galaxy с овальным экраном, хотя источник пишет, что на самом деле новинка будет оснащена тремя отдельными дисплеями, включая один стандартный — прямоугольной формы.
iXBT.com вчера в 07:13
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин

Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Автоновости дня 30 января в 22:30
Экономика

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр.
Тарантас Ньюс 30 января в 00:53
Кино

Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Игромания.ру вчера в 16:24
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Политика

Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло

Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Pravda.Ru 30 января в 23:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное