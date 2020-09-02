Энергетика
РБКНовак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году
Спрос на нефть может выйти на докризисный уровень к 2021 году. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе совещания с правительством Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7394 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального
В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:38
Политика
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости 08:34
Армия и оружие
Для президента США создадут сверхзвуковой «Борт номер один»
Месяцем ранее ВВС США заключили с компанией Hermeus Corporation контракт, в рамках которого разработчики должны будут оценить возможность конвертации разрабатываемого фирмой сверхзвукового самолета M5 в «Борт номер один».
N+1 06:35
Происшествия
СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена
31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру 31 августа в 02:58
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников МУС
США вводят санкции против двух высокопоставленных сотрудников Международного уголовного суда (МУС), говорится на сайте минфина США.
РИА Новости 10:16
Культура
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
Evo-rus.com 08:56
Происшествия
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.
Ведомости вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com 04:08
Экономика
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
Происшествия
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Известия 09:34
Общество
Греция объявила об открытии границы для граждан РФ
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа граждане Швеции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Чехии, которые въезжают в Грецию обязаны предоставлять справки об отрицательных результатах тестирования на коронавирус.
REGNUM вчера в 19:48
Здоровье
Два отделения курской больницы №4 стали ковидными стационарами
Курск сегодня 10:34
Политика
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru 08:55
Футбол
РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»
2 сентября на заседании комитета по этике РФС было принято решение оштрафовать бывшего тренера «Химок» Сергея Юрана на 100 тысяч рублей.
Metaratings 07:01
Происшествия
В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество
Нацбанк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек
С 1 октября украинские банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться на Украине законным платежным средством, ни за какие товары и услуги расплатиться ими будет уже нельзя.
РБК 07:17
Шоу-бизнес
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
На фото Бородина вместе с мужем и детьми стоит на фоне школы. На Ксении была белая рубашка и черный пиджак.
Evo-rus.com 01:46
Политика
Судьбу замглавы делегации Украины в ТКГ решит Зеленский — Кравчук
Политик отметил, что высказывания Фокина о способах урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе являются его личным мнением, а свою позицию он не согласовывал с членами делегации.
REGNUM 08:30
Здоровье
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об исчезающих антителах
Количество антител у переболевших коронавирусной инфекцией уменьшается вдвое уже через пять недель.
Lenta.ru 10:42
Кино
Журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева «Дюна»
Piter.tv вчера в 03:13
Армия и оружие
Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае
Российская газета 03:57
Политика
Украина денонсировала еще три соглашения, подписанные в рамках СНГ
Украинский кабмин вышел еще из трех соглашений, ранее заключенных страной в рамках СНГ.
Московский Комсомолец 08:34
Здоровье
Вирусолог предупредил об угрозе новой пандемии в мире
Бывший министр высшего образования Иордании вирусолог Азами Мохафаза заявил, что стоит опасаться новой пандемии.
Моя Москва.онлайн 10:43
Кино
Netflix снимет сериал по китайскому роману «Задача трех тел»
Американский стриминговый сервис Netflix планирует снять сериал по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысиня Задача трех тел.
NewInform 09:50
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
После официального мероприятия прошло роскошное торжество. Валерия не скрывала своих эмоций, говоря о том, что она очень счастлива.
Evo-rus.com 10:21
Армия и оружие
Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения
Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости 07:55
Шоу-бизнес
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой
Причиной смерти Заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой, скончавшейся вечером 1 сентября за день до своего 75-летнего юбилея, стал инфаркт.
Российская газета 06:48
Политика
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году, следует из данных опроса ВЦИОМа.
Коммерсантъ 10:04