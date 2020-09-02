Энергетика

РБКРБКНовак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

Спрос на нефть может выйти на докризисный уровень к 2021 году. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе совещания с правительством Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС.
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Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

РБК10:12

Новак: без сделки ОПЕК+ цены на нефть составляли бы $10–20

Коммерсантъ08:30

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

РИА Новости08:04

Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году

ТАСС08:02

Новак считает, что благодаря вакцине от COVID спрос на нефть восстановится быстрее

Газета.Ru07:59

Новак заявил о восстановлении спроса на нефть до 90% от докризисного уровня

Интерфакс07:55

Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году

Российская газета09:33
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Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за данных по отравлению Навального

В связи с новыми выводами Берлина об отравлении политика Алексея Навального посол России в Германии Сергей Нечаев посетил МИД ФРГ, сообщает «РИА Новости».
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
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Происшествия

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру 31 августа в 02:58
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Политика

США ввели санкции против двух сотрудников МУС

США вводят санкции против двух высокопоставленных сотрудников Международного уголовного суда (МУС), говорится на сайте минфина США.
РИА Новости 10:16
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Культура

На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев

Артист появился на свет 13 июля 1944 года в российской столице. Он был профессором, театральным педагогом и актером театра и кино.
Evo-rus.com 08:56
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Происшествия

Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени

Известия 09:47
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Происшествия

В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

В городе Бугульма в Татарстане застрелили владельца торговой сети «Изобилие» бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 г. убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом.
Ведомости вчера в 10:18
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу

Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
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Общество

Жена телеведущего Сергея Брилева стала гражданкой Великобритании

Lenta.ru 09:36
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Экономика

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
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Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным

Известия 09:34
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Общество

Греция объявила об открытии границы для граждан РФ

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REGNUM вчера в 19:48
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Здоровье

Два отделения курской больницы №4 стали ковидными стационарами

Курск сегодня 10:34
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Политика

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru 08:55
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Футбол

РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

2 сентября на заседании комитета по этике РФС было принято решение оштрафовать бывшего тренера «Химок» Сергея Юрана на 100 тысяч рублей.
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Происшествия

В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем

Газета.Ru вчера в 21:41
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Общество

Нацбанк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек

С 1 октября украинские банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться на Украине законным платежным средством, ни за какие товары и услуги расплатиться ими будет уже нельзя.
РБК 07:17
Шоу-бизнес

Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября

На фото Бородина вместе с мужем и детьми стоит на фоне школы. На Ксении была белая рубашка и черный пиджак.
Evo-rus.com 01:46
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Политика

Судьбу замглавы делегации Украины в ТКГ решит Зеленский — Кравчук

Политик отметил, что высказывания Фокина о способах урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе являются его личным мнением, а свою позицию он не согласовывал с членами делегации.
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Здоровье

Переболевших COVID-19 россиян предупредили об исчезающих антителах

Количество антител у переболевших коронавирусной инфекцией уменьшается вдвое уже через пять недель.
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Кино

Журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева «Дюна»

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Армия и оружие

Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае

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Политика

Украина денонсировала еще три соглашения, подписанные в рамках СНГ

Украинский кабмин вышел еще из трех соглашений, ранее заключенных страной в рамках СНГ.
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Здоровье

Вирусолог предупредил об угрозе новой пандемии в мире

Бывший министр высшего образования Иордании вирусолог Азами Мохафаза заявил, что стоит опасаться новой пандемии.
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Netflix снимет сериал по китайскому роману «Задача трех тел»

Американский стриминговый сервис Netflix планирует снять сериал по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысиня Задача трех тел.
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Шоу-бизнес

Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына

После официального мероприятия прошло роскошное торжество. Валерия не скрывала своих эмоций, говоря о том, что она очень счастлива.
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Армия и оружие

Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
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Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой

Причиной смерти Заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой, скончавшейся вечером 1 сентября за день до своего 75-летнего юбилея, стал инфаркт.
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Политика

Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны

Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году, следует из данных опроса ВЦИОМа.
Коммерсантъ 10:04
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