Спрос на нефть может выйти на докризисный уровень к 2021 году. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе совещания с правительством Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС.

Новак допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

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