Энергетика

РБКРБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение

Интерфаксвчера в 18:42

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Вести.Ruвчера в 14:26

Страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае на уровне 90%

RT на русскомвчера в 16:07

Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 15:02

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Газета.Ruвчера в 16:46

Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

РИА Новостивчера в 15:32

Новак сообщил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в мае составил около 90%

ТАССвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
396
Общество

Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина

Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
2,5K
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
235
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
58
Единоборства

Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей

Bookmaker-ratings.ru 01:32
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
2,3K
Политика

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
4,2K
Авто

Названы лучшие рамные внедорожники до 900 000 рублей

Автоэксперты изучили отечественный авторынок и составили рейтинг самых лучших рамных внедорожников стоимостью до 900 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:36
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
117
Общество

В Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
23
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
293
Космос

Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов

Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Рамблер 05 июня в 07:13
23
Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
15
Происшествия

В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины

ТАСС вчера в 23:31
4
Кино

Михаил Кокшенов умер от коронавируса

Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
1,5K
Политика

Северный флот России станет отдельным военным округом

Дождь вчера в 04:22
331
Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Общество

Известный врач дал совет тем, кто переболел коронавирусом

Доктор Евгений Комаровский написал в инстаграме, что людям, которые переболели новой инфекцией, следует также соблюдать все меры предосторожности, держать дистанцию и мыть руки.
Южный Федеральный 01:43
17
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
5
Космос

Калужан в июне ждут лунное и солнечное затмения

В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
1,1K
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
419
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
5
Общество

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
80
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
2
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 05 июня в 04:10
6,9K
Политика

Чехия выслала двух российских дипломатов

В мае в СМИ появилась информация, что некий мужчина с российским дипломатическим паспортом привёз яд в Прагу.
Говорит Москва 05 июня в 08:20
1,3K
Здоровье

«Кузнецкая крепость» открывается для посещения

Напомним, сворачивание деятельности в связи с распространением пандемии коронавируса началось в марте (введение в Кузбассе режима "Повышенная готовность"), в апреле и мае оно достигло максимума, в течение двух последних недель наблюдается постепенное смягчение.
КузПресс вчера в 21:00
Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель стал причиной смерти мужчины с ребенком

REGNUM 00:24
15
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1»

Lenta.ru вчера в 17:08
28
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное