Энергетика
РБКНовак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
Интерфаксвчера в 18:42
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Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
Общество
Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 05 июня в 03:50
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Единоборства
Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей
Bookmaker-ratings.ru 01:32
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
Авто
Названы лучшие рамные внедорожники до 900 000 рублей
Автоэксперты изучили отечественный авторынок и составили рейтинг самых лучших рамных внедорожников стоимостью до 900 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:36
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Космос
Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов
Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Рамблер 05 июня в 07:13
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Происшествия
В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины
ТАСС вчера в 23:31
Кино
Михаил Кокшенов умер от коронавируса
Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
Политика
Северный флот России станет отдельным военным округом
Дождь вчера в 04:22
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru вчера в 05:24
Общество
Известный врач дал совет тем, кто переболел коронавирусом
Доктор Евгений Комаровский написал в инстаграме, что людям, которые переболели новой инфекцией, следует также соблюдать все меры предосторожности, держать дистанцию и мыть руки.
Южный Федеральный 01:43
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Космос
Калужан в июне ждут лунное и солнечное затмения
В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 05 июня в 04:10
Политика
Чехия выслала двух российских дипломатов
В мае в СМИ появилась информация, что некий мужчина с российским дипломатическим паспортом привёз яд в Прагу.
Говорит Москва 05 июня в 08:20
Здоровье
«Кузнецкая крепость» открывается для посещения
Напомним, сворачивание деятельности в связи с распространением пандемии коронавируса началось в марте (введение в Кузбассе режима "Повышенная готовность"), в апреле и мае оно достигло максимума, в течение двух последних недель наблюдается постепенное смягчение.
КузПресс вчера в 21:00
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панцирь-С1»
Lenta.ru вчера в 17:08